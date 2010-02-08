«Київміськбуд» не планує підвищувати вартість житла

Холдингова компанія «Київміськбуд» цього року не планує підвищувати вартість житла у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Василь Можар.

«Попри те, що відбуваються інфляційні процеси, очікується подорожчання будівельних матеріалів, у наші плани не входить змінювати ціну (на житло - УНІАН) в бік подорожчання, а (плануємо - УНІАН) утримувати її на досягнутому рівні», - сказав він.

На думку В.Можара, утримувати вартість житла на нинішньому рівні можливо за рахунок вдосконалення проектів, мінімізації втрат у процесі реалізації проектів і вдосконалення організаційних і управлінських процесів.

«Інша проблема здешевлення житла лежить у площині рішень, які повинні бути прийняті державою. Це - виділити земельні ділянки під забудову доступного житла, вирішити інженерне забезпечення цих ділянок, домовитися з місцевою владою про відсутність додаткових навантажень на забудовників, які реалізують такі проекти. Тоді це дасть змогу вийти на рівень близько 8 тис. грн. за 1 кв. м спорудженого житла», - вважає він.

За оцінками президента холдингу, середня вартість житла економ-класу на вторинному ринку Києва становить близько 12 тис. грн./кв.м, на первинному ринку столиці – близько 11 тис. грн./кв.м.

При цьому вартість житла, яке реалізовує «Київміськбуд», становить 9,5-9,8 тис. грн./кв.м.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 38 акціонерних товариств, 6 дочірніх підприємств, в яких "Київміськбуд" володіє 100% пакетом акцій; 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 218 тис. кв. м житла, що становить 30% загального обсягу житлового будівництва у Києві і 14% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на суму 2,9 млрд. грн.