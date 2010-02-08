Вартість котеджів під Києвом зросла

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні з 1 до 7 лютого п.р. зросла на 0,48% (5 дол.) – до 946 дол. США за 1 кв. м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 124 890 дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається у повідомленні, в Києві вартість індивідуальних будинків за цей період зросла на 0,27% (3 дол.) - до 1 225 дол./кв. м за середньої ціни 180 600 дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за вказаний період зростання цін на котеджі спостерігалося в Макарівському районі – на 1,06% (9 дол.) – до 842 дол./кв. м, Києво-Святошинському – на 1,22% (16 дол.) – до 1 277 дол./кв. м, Кагарлицькому – на 0,27% (2 дол.) – до 602 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому – на 0,31% (1 дол.) – до 404 дол./кв. м, Обухівському – на 0,57% (8 дол.) – до 1427 дол./кв. м, Бориспільському – на 0,57% (7 дол.) – до 1 279 дол./кв. м, Бородянському – на 0,31% (3 дол.) - до 875 дол./кв. м.

При цьому зниження вартості домоволодіння було зафіксоване у Вишгородському – на 0,37% (4 дол.) – до 970 дол./кв. м, Фастівському районі – на 0,30% (1 дол.) – до 474 дол./кв. м, у Васильківському – на 0,26% (2 дол.) - до 940 дол./кв. м.

Водночас стабілізувалися ціни на котеджі в Броварському районі – на рівні 954 дол./кв. м.

У решті десяти районів області зміна вартості домоволодіння становила 0,3-0,8% (1-4 дол.) – до 182-460 дол./кв. м.

Частка пропозицій котеджів від усієї сукупності виставлених на продаж в одинадцяти районах Київської області (за винятком котеджних селищ) становить: у Києво-Святошинському районі – 24%, Васильківському – 16%, Бориспільському – 9%, Вишгородському – 8%, Обухівському – 8%, Бородянському – 3%, Броварському – 6%, Макарівському – 2%, Кагарлицькому – 5%, Фастівському – 2%, Переяслав-Хмельницькому – 5%, у решті десяти районів області – 12%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в січні п.р. зросла на 0,75% (7 дол.) – до 941 дол. США за 1 кв. м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 119 450 дол.; у 2009 році - знизилася на 23,94% (294 дол.) – до 934 дол. США за 1 кв. м за середньої ціни реалізації середньостатистичного домоволодіння 115 003 дол.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включено).