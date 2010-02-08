Вторинне житло Києва подорожчало

На вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир з 1 по 7 лютого зросла на 0,45% - до 1 683 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

За вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 288 дол./кв. м, найдорожчим, – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 671 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано у Соломенському – на 0,42% (6 дол.) – до 1 519 дол., Шевченківському – на 0,39% (9 дол.) – до 2 192 дол., Дніпровському – на 0,44% (6 дол.) – до 1 385 дол., Голосіївському – на 0,41% (7 дол.) – до 1 682 дол. за 1 кв. м, Святошинському – на 0,55% (8 дол.) – до 1 397 дол., Подольському – на 0,49% (8 дол.) – до 1 555 дол., Дарницькому – на 0,52% (7 дол.) – до 1 288 дол., Деснянському – на 0,61% (8 дол.) – до 1 325 дол./кв. м, Оболонському – на 0,35% (6 дол.) - до 1 708 дол. та у Печерському районах - на 0,41% (11 дол. ) – до 2 671 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за наслідками реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у січні зросла на 0,13% - до 1 675 дол./кв. м., у 2009 році – знизилася на 27,16% (624 дол.) – до 1 673 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.