Мінсім’ї просить виділити 343,2 млн. грн.

Колегія Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту звертається до прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко з пропозицією передбачити у державному бюджеті на 2010 рік 343,2 млн. грн. на фінансування програм молодіжного житлового кредитування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, зокрема, пропонується передбачити 100 млн. грн. на надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, 180,5 млн. грн. – на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами комерційних банків молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також 62,7 млн. грн. – з урахуванням заборгованості з фінансування за програмами у 2009 році.

«Я сподіваюся, що прем`єр-міністр приділить достатньо уваги цій проблемі, адже шляхом фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом вирішується не лише питання забезпечення житлом молодих сімей і працівників бюджетної сфери, а й можливість створення умов для збільшення народжуваності та подолання демографічної кризи», – сказав міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій Павленко.

Міністр нагадав, що через фактично цілковитий брак фінансування програми у 2009 році було заморожене будівництво близько 100 житлових будинків у різних регіонах України в рамках реалізації Державної програми забезпечення молоді житлом.У свою чергу голова правління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Валерій Омельчук зазначив, що зменшуються й обсяги залучення коштів для реалізації програми місцевими органами самоврядування.

«Тільки завдяки залученню коштів органів місцевого самоврядування поточного року вдалося забезпечити введення в експлуатацію ряду будинків для молодих сімей, які споруджувалися в рамках реалізації державної програми забезпечення молоді житлом», – сказав він.