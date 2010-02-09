Президент заблокував ще одну постанову уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ №130/2010 про призупинення дії постанови Кабінету міністрів від 27 січня 2010 р. №61, згідно з якою статутний капітал Державної іпотечної установи збільшувався на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн.

Про це йдеться в Указі Президента, оприлюдненому на його офіційному сайті.

У документі наголошується, що дана постанова Кабміну не відповідає Конституції України. Зокрема, згідно з Конституцією, виключно законами встановлюються держбюджет і бюджетна система України, законом про держбюджет визначаються будь-які витрати держави на суспільні потреби.

Враховуючи, що на момент набуття чинності постановою уряду №61 закон про держбюджет на поточний рік не був прийнятий, Кабмін перебрав на себе повноваження Верховної Ради, яка згідно зі ст.75, пп.3 і 4 частини першої ст.85 Конституції є єдиним органом законодавчої влади, винятковим повноваженням якого є затвердження держбюджету.

Крім того, Указом передбачається визнати недійсним Указ Президента від 20 листопада 2009 р. №949 «Про призупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року №1068».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити статутний капітал Державної іпотечної установи (постанова №61 від 27 січня 2010 р.) на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн.

Збільшення статутного