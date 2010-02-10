Депутати подбали про забезпечення громадян доступним житлом

Верховна Рада прийняла у першому читані проект закону “Про забезпечення громадян доступним житлом”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього законопроекту проголосували 320 народних депутатів із 425, зареєстрованих у сесійній залі.

Метою законопроекту є створення умов для забезпечення доступності будівництва або придбання житла громадянами, які потребують поліпшення житлових умов, але не мають або втратили право на соціальне житло відповідно до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”.

Законопроектом визначено поняття “доступне житло” та вимоги до такого житла. Законопроект містить положення про встановлення права громадян на доступне житло та державну підтримку на будівництво або придбання доступного житла і ведення обліку таких громадян.

Відповідно до статті 5, державна підтримка будівництва (придбання) доступного житла здійснюється шляхом використання чинних механізмів фінансування будівництва житла за рахунок коштів громадян та держави і запровадження додаткових, які передбачають надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла, а саме: сплати державою частини вартості будівництва (придбання) доступного житла, надання пільгового іпотечного кредиту, державних премій за накопичення житлових будівельних заощаджень на перший внесок за іпотечними житловими кредитами.

Таким чином, сплата частини вартості будівництва доступного житла або державних премій за накопичення житлових заощаджень на перший внесок здійснюються у разі наявності у громадянина свідоцтва про право на державну підтримку.

Іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, який надається громадянину на будівництво або придбання доступного житла уповноваженим банком, рефінансування якого здійснює Державна іпотечна установа або Національний банк України. Усе це дозволить надавати громадянам іпотечні житлові кредити, вартість яких буде нижчою у порівнянні з комерційними іпотечними житловими кредитами, які надаються на загальних умовах.

Здешевлення вартості будівництва доступного житла досягається шляхом визначення складових такого здешевлення та внесення змін до законодавства, що регулює відносини у відповідній сфері.

З метою запобігання зловживанням із доступним житлом законопроектом передбачено: створення автоматизованої системи обліку та надання інформації про громадян, які мають право на доступне житло та державну підтримку, а також ведення Єдиного державного реєстру громадян, які мають право на доступне житло; запровадження свідоцтва про право на державну підтримку, що є документом суворої звітності, форму, порядок видачі, обліку та обігу якого визначає Кабінет Міністрів України; вимога щодо визнання такими, що потребують державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла, громадян, середньомісячний сукупний доход яких у розрахунку на одну людину не перевищує чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати у регіоні.