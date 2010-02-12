Слухання у справі організатора афери "Еліта-центр" перенесене

Перше слухання у справі Олександра Волконського (Шахова), якого обвинувачують в організації афери компанії "Еліта-центр", відбулося у Печерському районному суді Києва в четвер, 11 лютого.

Не всім потерпілим вдалося потрапити до невеликого судового приміщення, відзначає “5-й канал”. Не пустили туди і пресу. Суд заборонив використання фото- та відеокамер задля безпеки підсудного.

Сам О.Волконський (Шахов) заявив, що його життю загрожує небезпека, і попросив суд перенести розгляд справи у Лук`янівське СІЗО, де його утримують.

Суддя переніс засідання на вівторок, 16 лютого, і пообіцяв відправити клопотання підсудного керівництву Лук`янівського СІЗО.

Захисники потерпілих вважають, що в такий спосіб О.Волконський (Шахов) хоче позбутись присутності потерпілих на засіданнях. Голова правління ГО "Центр правозахисту" Юрій Федоренко зазначає, що "розгляд справи повинен бути відкритим, прозорим, щоб люди були присутні. Люди мають право ознайомитися з матеріалами справи і тим, хто їх ошукав на таку велику суму".

Захист продовжує наполягати на невинності підсудного. Зокрема, адвокат підсудного Володимир Сарацинський зазначив: "Захист максимально розраховує завжди, що він не буде визнаний винним у цій афері. Це велика містифікація".

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, унаслідок будівельної афери "Еліта-центр", яка була розкрита в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1760 чоловік. Загалом в інвесторів шахрайським шляхом вкрадено понад 100 мільйонів доларів.