В Україні введення в експлуатацію житла скоротилося на 39%

В Україні протягом 2009 року введено в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 39% менше, ніж у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, причиною зменшення обсягів житлового будівництва значною мірою стало скорочення у 2,5 раза обсягів введеного в експлуатацію індивідуальними забудовниками житла, частка якого в загальному обсязі становила 35,7% (у 2008 р. – 55,6%).

Більшу частину житла (80,7%) було введено в експлуатацію в містах країни. У порівнянні з 2008 роком його обсяги меншилися на 32,4% (у сільській місцевості – на 56,7%).

У Держкомстаті відзначили, що в 2009 році зросло житлове будівництво лише в Харківській області та Севастополі (у 2008 році – в 17 регіонах).

Більше половини (58,6%) загального обсягу житла побудовано в семи регіонах України: Києві, Київській, Одеській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях і Криму.

За рахунок коштів державного бюджету в 2009 році побудовано 107,6 тис. кв. м загальної площі житла, що на 37,6% менше за аналогічний показник 2008 року. Частка житла, побудованого за рахунок цих коштів, становила 1,7% загальнодержавного обсягу (у 2008 р. – 1,6%).

За даними Держкомстату, торік було введено в експлуатацію 65,6 тис. квартир, з них у міській місцевості – 56,4 тис., у сільській місцевості – 9,2 тис. квартир.

Середній розмір квартири становив 96,1 кв. м, при цьому в сільській місцевості – 133,4 кв. м, у міській – 90 кв.м. Серед побудованих квартир переважають двокімнатні – 33,9% загальної кількості. Частка однокімнатних квартир становить 26,6%, трикімнатних – 25%.

Довідка УНІАН. У 2008 році в Україні було введено в експлуатацію 10 млн. 496 тис. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.