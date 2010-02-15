Обсяги будівництва у січні зменшилися на 24,1%

Будівельні підприємства України за січень 2010 року зменшили обсяги робіт на 24,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 1 млрд. 478 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства збільшили обсяги робіт із підготовки будівельних ділянок на 2,5% – до 1224, млн. грн., зі зведення будівель і споруд – зменшили на 25,7%, до 1,2 млрд. грн., з встановлення інженерного обладнання будівель і споруд – зменшили на 25,8%, до 164 млн. грн., із завершення будівництва – зменшили на 35,1%, до 7,3 млн. грн., з оренди будівельної техніки з оператором – зменшили на 67,8%, до 1 млн. грн.

За характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції і технічного переоснащення становили 82,7% загального обсягу, з капітального ремонту – 8,7%, з поточного ремонту – 8,6%.

Довідка УНІАН. Будівельні підприємства України за 2009 рік зменшили обсяги робіт на 48,2% у порівнянні з 2008 роком – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.