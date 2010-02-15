Інформація про завищення витрат на будівництво автомагістралі через Дніпро некоректна - Мостобуд

Використання коштів на будівництво запорізької автомагістралі через Дніпро проводиться відповідно до законодавства. Про це УНІАН повідомив голова Наглядової ради ВАТ «Мостобуд» Володимир ПРОДІВУС, коментуючи інформацію, що з`явилася у деяких ЗМІ, про завищення розцінок на закупівлю будматеріалів і робіт.

«Результати проведеної Рахунковою палатою перевірки використання бюджетних коштів на будівництво автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі однозначно показали: істотних зауважень до будівельників немає. Є лише незначні. Утім, не буває зауважень лише до того, хто нічого не робить», - сказав він.

Голова Наглядової ради компанії відзначив, що інформація, яка з`явилася в деяких ЗМІ, про нібито завищення розцінок, щяке мало місце, на закупівлю будматеріалів, металоконструкцій і робіт – некоректна і непрофесійна.

«Усе – в рамках ДБН (Державних будівельних норм – УНІАН), у рамках закону. Більш того, і я, і компанія як генпідрядник будівництва, власними коштами кредитуємо це стратегічне будівництво. Лише для того, щоби щонайшвидше завершити будівництво. Тому що, якщо воно буде заморожене – це розтягнеться на десятки років. Недавні інформаційні атаки особисто я можу пояснити нашим звичним «головним болем»: наближаються вибори в місцеві органи влади. Мабуть, деякі люди готові залишити жителів обласного центру без мостів, лише б задовольнити свої амбіції і зайняти крісло міського керівника», - пояснив В.ПРОДІВУС.

Представник акціонерів «Мостобуда» відзначив, що компанія має намір продовжувати кредитувати будівництво за власні кошти.

«Навіть у найнесприятливішій ситуації – якщо цього року взагалі не буде бюджетного фінансування – «Мостобуд» має намір за рахунок кредитів вкласти в автомагістраль 300-500 мільйонів гривень, і бодай по одній її половині запустити рух автотранспорту через Дніпро у двосторонньому режимі», - сказав він.

При цьому В.ПРОДІВУС підкреслив, що компанія узялася за будівництво автомагістралі і ризикує власними коштами, зокрема, завдяки підтримці мера Запоріжжя Євгенія КАРТАШОВА. «Під особисту відповідальність Е.КАРТАШОВА, ми йдемо на авансування життєво важливого для країни і регіону будівництва», - додав він.

На питання кореспондента УНІАН щодо збільшення кошторису будівництва голова Наглядової ради «Мостобуду» відповів: «Будматеріали, металоконструкції, механізми дорожчають. Не ми диктуємо ціни ринку, а він нам. Титул і кошторис будівництва магістралі затверджували в 2004 році і в цінах того року. Вони абсолютно не відповідають сьогоднішнім».

При цьому В.ПРОДІВУС відзначив, що разом з подорожчанням будматеріалів, оплата праці монтажника, зварювача, інженера, інших фахівців, встановлена відповідно до ДБН, не змінюється роками.

«Ми наполегливо домагаємося, щоби грошова оцінка праці мостобудівника була справедливою і відповідала сьогоднішнім викликам. Це питання ми піднімали і знов підніматимемо, коли криза піде на спад. А зараз державі важко, і тому вимагати підвищення зарплатних нормативів у кризовий час – авантюра! У кризу для нас головне – зберегти людей, колектив. І не дати зупинитися жодному будівництву – зокрема, запорізькому», - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Мостобуд» - будівельна компанія широкого профілю, лідер серед мостобудівних організацій в Україні і країнах СНД.

За більш ніж 60 років компанією побудована більшість мостів в Україні, зокрема, в Києві – міст Метро, імені Патона, Парковий, Дарницький, Московський і Південний, мостові споруди на автобані Київ-Одеса і в інших регіонах країни.

Добре відома марка мостобудівників у близькому і далекому зарубіжжі – на Бамі, у В`єтнамі, Лівані, Анголі, Сірії, Туреччині, Афганістані, Чехії, Фінляндії, Прибалтиці.

Сьогодні «Мостобуд» є генпідрядником на будівництві позакласних мостових споруд – Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві і автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі. Також «Мостобуд» будує житло, портові та інші складні інфраструктурні споруди.