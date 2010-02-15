Інформація про завищення витрат на будівництво автомагістралі через Дніпро некоректна - Мостобуд
Кошти витрачаються згідно із законодавством
Використання коштів на будівництво запорізької автомагістралі через Дніпро проводиться відповідно до законодавства. Про це УНІАН повідомив голова Наглядової ради ВАТ «Мостобуд» Володимир ПРОДІВУС, коментуючи інформацію, що з`явилася у деяких ЗМІ, про завищення розцінок на закупівлю будматеріалів і робіт.
«Результати проведеної Рахунковою палатою перевірки використання бюджетних коштів на будівництво автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі однозначно показали: істотних зауважень до будівельників немає. Є лише незначні. Утім, не буває зауважень лише до того, хто нічого не робить», - сказав він.
Голова Наглядової ради компанії відзначив, що інформація, яка з`явилася в деяких ЗМІ, про нібито завищення розцінок, щяке мало місце, на закупівлю будматеріалів, металоконструкцій і робіт – некоректна і непрофесійна.
«Усе – в рамках ДБН (Державних будівельних норм – УНІАН), у рамках закону. Більш того, і я, і компанія як генпідрядник будівництва, власними коштами кредитуємо це стратегічне будівництво. Лише для того, щоби щонайшвидше завершити будівництво. Тому що, якщо воно буде заморожене – це розтягнеться на десятки років. Недавні інформаційні атаки особисто я можу пояснити нашим звичним «головним болем»: наближаються вибори в місцеві органи влади. Мабуть, деякі люди готові залишити жителів обласного центру без мостів, лише б задовольнити свої амбіції і зайняти крісло міського керівника», - пояснив В.ПРОДІВУС.
Представник акціонерів «Мостобуда» відзначив, що компанія має намір продовжувати кредитувати будівництво за власні кошти.
«Навіть у найнесприятливішій ситуації – якщо цього року взагалі не буде бюджетного фінансування – «Мостобуд» має намір за рахунок кредитів вкласти в автомагістраль 300-500 мільйонів гривень, і бодай по одній її половині запустити рух автотранспорту через Дніпро у двосторонньому режимі», - сказав він.
При цьому В.ПРОДІВУС підкреслив, що компанія узялася за будівництво автомагістралі і ризикує власними коштами, зокрема, завдяки підтримці мера Запоріжжя Євгенія КАРТАШОВА. «Під особисту відповідальність Е.КАРТАШОВА, ми йдемо на авансування життєво важливого для країни і регіону будівництва», - додав він.
На питання кореспондента УНІАН щодо збільшення кошторису будівництва голова Наглядової ради «Мостобуду» відповів: «Будматеріали, металоконструкції, механізми дорожчають. Не ми диктуємо ціни ринку, а він нам. Титул і кошторис будівництва магістралі затверджували в 2004 році і в цінах того року. Вони абсолютно не відповідають сьогоднішнім».
При цьому В.ПРОДІВУС відзначив, що разом з подорожчанням будматеріалів, оплата праці монтажника, зварювача, інженера, інших фахівців, встановлена відповідно до ДБН, не змінюється роками.
«Ми наполегливо домагаємося, щоби грошова оцінка праці мостобудівника була справедливою і відповідала сьогоднішнім викликам. Це питання ми піднімали і знов підніматимемо, коли криза піде на спад. А зараз державі важко, і тому вимагати підвищення зарплатних нормативів у кризовий час – авантюра! У кризу для нас головне – зберегти людей, колектив. І не дати зупинитися жодному будівництву – зокрема, запорізькому», - підкреслив він.
Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Мостобуд» - будівельна компанія широкого профілю, лідер серед мостобудівних організацій в Україні і країнах СНД.
За більш ніж 60 років компанією побудована більшість мостів в Україні, зокрема, в Києві – міст Метро, імені Патона, Парковий, Дарницький, Московський і Південний, мостові споруди на автобані Київ-Одеса і в інших регіонах країни.
Добре відома марка мостобудівників у близькому і далекому зарубіжжі – на Бамі, у В`єтнамі, Лівані, Анголі, Сірії, Туреччині, Афганістані, Чехії, Фінляндії, Прибалтиці.
Сьогодні «Мостобуд» є генпідрядником на будівництві позакласних мостових споруд – Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві і автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі. Також «Мостобуд» будує житло, портові та інші складні інфраструктурні споруди.