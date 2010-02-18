24 березня в Києві пройде аукціон з продажу землі

18:22, 18 лютого 2010
Нерухомість
0

Повідомляє КМДА

24 березня в Києві проведуть аукціон з продажу столичної землі.

Про це повідомляється в оголошенні Головного управління земельних ресурсів Київської міської держадміністрації, розміщеному в муніципальній газеті “Хрещатик” (№23 (3654)).

На земельні торги виставляється сім ділянок загальною площею 2,29 га.

Так, до продажу пропонується 1,34 га на вул. Новопирогівській, 34-38 (Голосіївський район) зі стартовою ціною 34 млн. 324 тис. 991 грн. (2 тис. 559 грн. за 1 кв. м); 0,25 га на вул. Луначарського, 24-а (Дніпровський район) зі стартовою ціною 8 млн. 119 тис. грн. (3 тис. 241 грн. за 1 кв. м); 0,32 га на вул. Алма-Атинській, 35-б (Дніпровський район) зі стартовою ціною 4 млн. 372 грн. (1 тис. 244 грн. за 1 кв. м); 0,08 га на вул. Челябінській, 7-а (Дніпровський район) з початковою ціною 2 млн. 998 тис. 518 грн. (3 тис. 720 грн. за 1 кв. м); 0,14 га на вул. Миколи Лаврухіна, 7-б (Деснянський район) з початковою ціною 2 млн. 814 тис. 601 грн. (2 тис. грн. за 1 кв. м); 0,1 га на вул. Милославській, 17 (Деснянський район) зі стартовою ціною 2 млн. 695 тис. 249 грн. (2 тис. 647 грн. за 1 кв. м) та 0,16 га на вул. Маршала Тимошенка, 2-4 (Оболонський район) зі стартовою ціною 4 млн. 437 тис. 807 грн. (3 тис. 282 грн. за 1 кв. м ).

З повним комплектом документації щодо об’єктів можна ознайомитись в ГУ земельних ресурсів (вул. Хрещатик, 32-а, кімн. 415).

Згідно з оголошенням, торги пройдуть в приміщенні Української універсальної біржі о 10.00.

Переможцям земельних торгів мерія обіцяє надати допомогу при отриманні дозволів на розробку проектної документації, необхідної для здійснення забудови придбаної на земельних торгах земельної ділянки, її погодженні та затвердженні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter