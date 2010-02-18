КМДА 24 березня проведе аукціон із продажу столичної землі

24 березня в Києві проведуть аукціон із продажу столичної землі.

Про це повідомляється в оголошенні Головного управління земельних ресурсів Київської міської держадміністрації, розміщеному в муніципальній газеті “Хрещатик” (№23 (3654)).

На земельні торги виставляються сім ділянок загальною площею 2,29 га.

Так, до продажу пропонується 1,34 га на вул. Новопирогівській, 34-38 (Голосіївський район) зі стартовою ціною 34 млн. 324 тис. 991 грн. (2 тис. 559 грн. за 1 кв. м); 0,25 га на вул. Луначарського, 24-а (Дніпровський район) зі стартовою ціною 8 млн. 119 тис. грн. (3 тис. 241 грн. за 1 кв. м); 0,32 га на вул. Алма-Атинській, 35-б (Дніпровський район) зі стартовою ціною 4 млн. 372 грн. (1 тис. 244 грн. за 1 кв. м); 0,08 га на вул. Челябінській, 7-а (Дніпровський район) з початковою ціною 2 млн. 998 тис. 518 грн. (3 тис. 720 грн. за 1 кв. м); 0,14 га на вул. Миколи Лаврухіна, 7-б (Деснянський район) з початковою ціною 2 млн. 814 тис. 601 грн. (2 тис. грн. за 1 кв. м); 0,1 га на вул. Милославській, 17 (Деснянський район) зі стартовою ціною 2 млн. 695 тис. 249 грн. (2 тис. 647 грн. за 1 кв. м) та 0,16 га на вул. Маршала Тимошенка, 2-4 (Оболонський район) зі стартовою ціною 4 млн. 437 тис. 807 грн. (3 тис. 282 грн. за 1 кв. м ).

З повним комплектом документації щодо об’єктів можна ознайомитись в ГУ земельних ресурсів (вул. Хрещатик, 32-а, кімн. 415).

Згідно з оголошенням, торги пройдуть в приміщенні Української універсальної біржі о 10.00.

Переможцям земельних торгів мерія обіцяє надати допомогу при отриманні дозволів на розробку проектної документації, необхідної для здійснення забудови придбаної на земельних торгах земельної ділянки, її погодженні та затвердженні.