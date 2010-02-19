Розмір субсидій на ЖКП знизився на 1,4 млн. грн.

У січні п.р. жителям України було призначено субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 11,3 млн. грн., що на 1,4 млн. грн. менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми у міській місцевості субсидії призначені у розмірі 9,9 млн. грн., у сільській – 1,4 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг в січні були призначені 70,7 тис. сімей (89,1% загальної кількості сімей, що звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 63,2 тис., у сільській – 7,5 тис. Порівняно з відповідним періодом 2009 року кількість сімей, яким призначили субсидії, зменшилася на 19,5 тис. (21,6%).

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю у січні п.р. збільшився, порівняно з січнем 2009 р., на 13,6% - до 160,3 грн.

Серед регіонів найбільший розмір субсидії призначався в Івано-Франківській, Закарпатській і Львівській областях (271,8 і 227,8 грн.), найменший – у Києві і Миколаївській області (73,8-89,9 грн.).

Довідка УНІАН. У 2009 році жителям України було призначено субсидій для оплати житлово-комунальних послуг на суму 143,4 млн. грн., що на 15,1 млн. грн. більше, ніж у 2008 році.