У Києві частково обвалився пам'ятник Кию, Щеку, Хоріву та Либеді (фото)

У Києві на набережній Дніпра з невідомої причини частково обвалився пам`ятник міфічним засновникам міста – Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либіді.

Зруйновано частину човна з фігурами братів Щека і Хорива, повідомляє "Газета по-київськи".

Як повідомив виданню Павло Ясина, головний інженер «Київзеленбуду» – організації, у чиєму віданні перебуває територія, де розміщений пам`ятник, обвал помітили вчора після 18.00. Причини події невідомі.

Пам`ятник на честь засновників Києва був встановлий у 1982 році (до відзначення 1500-ліття Києва - ред. ). Скульптори - В.З.Бородай, М.М.Фещенко.

Хорив, Кий, Щек і їхня сестра Либідь, за переказами, що знайшли своє відображення у давньоруських літописах XI-XII ст., були князями у племінному об`єднанні полян і засновниками трьох поселень, на місці яких згодом постало місто Київ.