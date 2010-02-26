МінЖКГ розглядає відновлення держрегулювання ринку опалення

Міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО виступає за відновлення більш жорсткого державного регулювання ринку опалення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Якщо у вас окремий котедж, вибирайте будь-який можливий спосіб опалення – електроенергія, газ, теплові наноси. Якщо це спільне проживання, то тут ніколи не буде повної лібералізації. Як мінімум, тут мають ухвалюватися колективні рішення, тому що інакше за ваше індивідуальне рішення відповідатимуть інші. Дуже сумний досвід Ужгороду, Лісного (Кіровоградська обл.), інших міст, які пішли цим шляхом, просто може стати національною катастрофою. Таку катастрофу проходила Вірменія, Грузія, Болгарія, в яких некеровано відпустили цей процес. Саме тому я сьогодні виступаю за термінове відновлення більш жорсткого державного регулювання ринку теплозабезпечення», - сказав він.

О.КУЧЕРЕНКО вважає, що якщо частина людей переходитиме на індивідуальні системи опалення, то на інших лягатиме велике навантаження.

«Але це не проблема людей, це проблема держави і органів місцевого самоврядування – до цих пір ми намагаємося за рахунок штучного стримування цін на газ, диференціації цін на газ якось утримати цю ситуацію. Немає іншого шляху, крім термінової модернізації системи теплоенергетики», - пояснив він.

На думку міністра, для того щоб залучити кошти в модернізацію системи теплоенергетики, слід відновити систему державного регулювання: контроль над тарифами, розробка і затвердження програм модернізації, залучення дешевих довгострокових інвестицій і контроль над інвестиціями.

О.КУЧЕРЕНКО відзначив, що, наприклад, у Стокгольмі та Копенгагені на певних територіях законом заборонено перехід з централізованого на індивідуальне опалення. «І в цьому є глибокий сенс», - наголосив він.

Міністр вважає, що ринок теплозабезпечення ніколи не стане повністю ліберальним, тому що йдеться не лише про забезпечення теплом окремих квартир, але й цілих населених пунктів.