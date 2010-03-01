Уряд сьогодні розглядатиме, як надавалися квартири в регіонах

У понеділок, 1 березня, Кабінет міністрів України розгляне питання надання громадянам квартир, придбаних Державною іпотечною установою. Такий пункт міститься в порядку денному засідання уряду, повідомляє офіційний сайт Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, Кабмін розгляне питання надання квартир мешканцям Павлограда Дніпропетровської області, Пирятина Полтавської області, Олександрії Кіровоградської області, Костополя Рівненської області, Глухова Сумської області.

"Урядова програма насамперед спрямована на забезпечення житлом громадян, які стоять у чергах на отримання квартир багато років, та для підтримки будівельної галузі", - заявила доповідач з цього питання міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА.

Як відомо, уряд Ю.ТИМОШЕНКО затвердив Порядок розподілу квартир, які було придбано Державною іпотечною установою.

Порядок визначає механізм розподілу квартир відповідно до переліків житлових будинків та об`єктів незавершеного житлового будівництва між громадянами, які згідно із законодавством були взяті на квартирний облік до 1 січня 2009 року і зараз перебувають на ньому.

Згідно Порядку, для громадян, які мають право на позачергове та першочергове отримання житла, виділяється не більш як по 20% загальної кількості квартир; для громадян, які мають право на отримання житла на загальних підставах, - 60% квартир.

Розподіл квартир між громадянами згідно із списком осіб, які мають право на позачергове отримання житла, здійснюється пропорційно між відповідними категоріями осіб з урахуванням визначених законодавством термінів надання житла.

Розподіл квартир між громадянами згідно із списком осіб, які мають право на першочергове отримання житла, здійснюється між відповідними категоріями осіб з урахуванням результатів обстеження їхніх житлових умов.

Квартири надаються виходячи з норми не більш як 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім`ї та додатково 10,5 кв. метра на сім`ю. У разі, коли загальна площа житла перевищує нормативну площу, громадянин сплачує одноразово за власні кошти різницю між вартістю загальної та нормативної площі, виходячи з вартості 1 кв. метра, сплаченої Державною іпотечною установою.

Допускається перевищення нормативної площі не більш, як на 30% загальної площі житла, яке громадянин може придбавати. У такому разі, квартира надається лише після сплати громадянином вартості житлової площі, що перевищує встановлену норму.