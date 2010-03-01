Тимошенко заявляє про завершення програми надання житла пільговикам

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на сьогодні уряд фактично завершив виконання антикризової програми з наданням житла пільговим категоріям громадян через Державну іпотечну установу (ДІУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, зазначивши, що черговикам-пільговикам надано вже понад 5,5 тис. квартир.

“Я хочу наголосити, що вже на цю хвилину збудовано і передано людям 5 561 квартиру. Йдеться про те, що антикризову програму для будівельників, яку ми намічали, ми виконали і навіть перевиконали”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що на сьогоднішньому засіданні Кабміну уряд ухвалить рішення про виділення чергової партії квартир для пільговиків.

Як уточнив УНІАН керівник ДІУ, на сьогоднішньому засіданні планується виділити більш як 260 квартир пільговикам.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні уряд планує ухвалити рішення щодо розподілу медичного устаткування і техніки для лікарень у різних регіонах України.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа станом на 25 грудня 2009 року на 97,6% виконала урядову програму забезпечення житлом пільговиків з викупу житла в недобудованих житлових будинках зі ступенем готовності понад 70%.

ДІУ уклала договори на придбання 5 508 квартир у 174 об`єктах, будівництво яких завершене, на загальну суму 1,477 млрд. грн.

Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

У червні 2009 р. Кабмін передав ДІУ з управління Міністерства фінансів в управління уряду.