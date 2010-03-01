Торговельно-розважальний центр для киян важливіший, ніж ботсад?

Депутати Київради передали в оренду 0,87 га земель на вул. Мічуріна, 56 у Печерському районі для будівництва офісно-торговельно-розважального комплексу з підземним паркінгом та здійснення благоустрою території з наземним паркінгом.

Відповідний проект рішення підтримали на засіданні сесії Київради у п’ятницю 72 з 82 присутніх в залі депутатів міськради.

Своїм рішенням депутати внесли зміни до Програми розвитку зеленої зони Києва та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста.

Близько гектара землі (причому 0,54 га з них – в межах червоних ліній) передано ТОВ “Янтра” у зв’язку з переходом права власності на майно відповідно до договору купівлі-продажу від 21 лютого 1995 року.

Водночас, до проекту рішення депутатам надавались для ознайомлення зауваження Управління правової експертизи проектів рішень і розпоряджень Київради від 12 лютого 2010 р., згідно з якими напрацьований проект має бути доопрацьований.

Зокрема, в зауваженнях зазначається, що зазначена земельна ділянка знаходиться в історичному ареалі, в зоні охорони пам’яток. Відповідно до програми розвитку зеленої зони, частина території площею 0,13 га знаходиться в користуванні Національного ботанічного саду ім.. М.Гришка НАН України та належить до об’єктів природно-заповідного фонду.

Згідно з постановою Верховної Ради України від 13.01 2009 р. “Про невідкладні заходи зі збереження територіальної цілісності Національного ботанічного саду ім.. М.Гришка НАН України” введено мораторій на виділення земельних ділянок на відстані не менше 20 м від меж земельної ділянки Ботсаду.

Більш того, відсутнє погоджене Кабінетом міністрів містобудівне обґрунтування.