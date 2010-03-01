Київрада затвердила стартові ціни 12 ділянок

Київрада затвердила стартові ціни на 12 земельних ділянок для їх реалізації через аукціон.

Відповідні рішення були прийняті на засіданні сесії Київради в п’ятницю.

Так, затверджено стартові ціни на земельні ділянки у Деснянському районі:

площею 0,8 га для будівництва виробничої бази на вул. Пухівській, 4-а - 5,631 млн. грн.;

площею 0,12 га на вул. Теодора Драйзера (біля існуючої автостоянки) для будівництва пункту автосервісу - 1,07 млн. грн.;

площею 0,08 га на вул. Теодора Драйзера, 34 для будівництва будинку адміністративно-побутового призначення - 1,605 млн. грн.;

площею 0,2 га на вул. Крайній, 1-в для будівництва автомийки – 3,124 млн. грн.;

площею 0,13 га на перетині вулиць Милославської та Миколи Закревського для будівництва автомийки з комплексом супутніх послуг – 1,305 млн. грн..

У Святошинському районі Києва вирішено продати земельну ділянку площею 0,2 га для будівництва торговельного комплексу на вул. Ірпінській (біля буд. №62), на яку встановлено стартову ціну в розмірі 6,977 млн. грн.

В Оболонському районі на аукціон буде виставлено земельну ділянку площею 1,12 га на вул. Богатирській, 3 для будівництва торговельного центру з паркінгом загального користування, стартова ціна якої – 22,291 млн. грн. А також ділянку площею 0,06 га для будівництва закладів торгівлі та громадського харчування на вул. Автозаводській, 19-21, стартова ціна – 1,749 млн. грн..

У Дарницькому районі пропонуватиметься для продажу з аукціону три земельні ділянки: на вул. Колекторній площею 1 га для будівництва складських будівель, стартова ціна – 5,766 млн. грн.;

на вул. Срібнокільській,14 площею 0,06 га для будівництва готельно-офісного приміщення, стартова ціна – 1,642 млн. грн.;

на вул. Автотранспортній (біля будинку №6) площею 0,24 га для будівництва автомийки та комплексу з надання послуг для автомобілів, стартова ціна – 1,997 млн. грн.

Ще одна земельна ділянка, визначена для продажу з аукціону, знаходиться в Голосіївському районі. Це 0,18 га у пров. Моторному, 5, де існуючим проектом забудови кварталу передбачено будівництво адміністративно-офісних будівель. Затверджена стартова ціна земельної ділянки в розмірі 3,167 млн. грн.