Київрада затвердила стартові ціни 12 ділянок
Для їх реалізації через аукціон...
Київрада затвердила стартові ціни на 12 земельних ділянок для їх реалізації через аукціон.
Відповідні рішення були прийняті на засіданні сесії Київради в п’ятницю.
Так, затверджено стартові ціни на земельні ділянки у Деснянському районі:
площею 0,8 га для будівництва виробничої бази на вул. Пухівській, 4-а - 5,631 млн. грн.;
площею 0,12 га на вул. Теодора Драйзера (біля існуючої автостоянки) для будівництва пункту автосервісу - 1,07 млн. грн.;
площею 0,08 га на вул. Теодора Драйзера, 34 для будівництва будинку адміністративно-побутового призначення - 1,605 млн. грн.;
площею 0,2 га на вул. Крайній, 1-в для будівництва автомийки – 3,124 млн. грн.;
площею 0,13 га на перетині вулиць Милославської та Миколи Закревського для будівництва автомийки з комплексом супутніх послуг – 1,305 млн. грн..
У Святошинському районі Києва вирішено продати земельну ділянку площею 0,2 га для будівництва торговельного комплексу на вул. Ірпінській (біля буд. №62), на яку встановлено стартову ціну в розмірі 6,977 млн. грн.
В Оболонському районі на аукціон буде виставлено земельну ділянку площею 1,12 га на вул. Богатирській, 3 для будівництва торговельного центру з паркінгом загального користування, стартова ціна якої – 22,291 млн. грн. А також ділянку площею 0,06 га для будівництва закладів торгівлі та громадського харчування на вул. Автозаводській, 19-21, стартова ціна – 1,749 млн. грн..
У Дарницькому районі пропонуватиметься для продажу з аукціону три земельні ділянки: на вул. Колекторній площею 1 га для будівництва складських будівель, стартова ціна – 5,766 млн. грн.;
на вул. Срібнокільській,14 площею 0,06 га для будівництва готельно-офісного приміщення, стартова ціна – 1,642 млн. грн.;
на вул. Автотранспортній (біля будинку №6) площею 0,24 га для будівництва автомийки та комплексу з надання послуг для автомобілів, стартова ціна – 1,997 млн. грн.
Ще одна земельна ділянка, визначена для продажу з аукціону, знаходиться в Голосіївському районі. Це 0,18 га у пров. Моторному, 5, де існуючим проектом забудови кварталу передбачено будівництво адміністративно-офісних будівель. Затверджена стартова ціна земельної ділянки в розмірі 3,167 млн. грн.