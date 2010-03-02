Кабмін дозволив закупівлю робіт із будівництва аеротерміналу у Львові

Кабінет міністрів України встановив, що закупівля робіт із будівництва нового аеровокзалу ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" у відповідності з проектом та титулом будови, затвердженими розпорядженням КМУ від 23 вересня 2009 р. № 1160, здійснюється Львівською обласною державною адміністрацією за процедурою закупівлі в одного учасника без узгодження з Міністерством економіки.

Відповідну постанову КМУ (від 24 лютого 2010 № 186) розміщено на сайті Верховної Ради.

При цьому Львівській обласній державній адміністрації доручено подавати Міністерству економіки щорічно до завершення виконання робіт, зазначених у пункті 1 цієї постанови, звіт про результати здійснення закупівлі.

Як повідомляв УНІАН, уряд не виключає можливості оголошення нового конкурсу з визначення інвестора реконструкції Львівського аеропорту.

Про це повідомив 24 лютого віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК. За його словами, оскільки переможець конкурсу щодо визначення інвестора аеропорту висуває нові вимоги і з ним дотепер не укладено інвестиційний договір, Мінтрансу рекомендовано повідомити переможця конкурсу про можливе припинення переговорів. Крім того, уряд доручив Мінтрансу проаналізувати всі обставини попереднього конкурсу і підготувати матеріали для оголошення нового.

Як нагадав І.ВАСЮНИК, конкурс пройшов ще к листопаді минулого року, проте дотепер проект інвестиційної угоди не узгоджено, оскільки переможець висунув ряд додаткових умов, не передбачених конкурсом.

У свою чергу голова Львівської облдержадміністрації Микола КМІТЬ зазначив, що якщо договір з інвестором не буде підписаний, будівництво буде вестися за рахунок бюджету до визначення інвестора. Фінансування в цьому році передбачено в розмірі близько 600 млн. грн. на обидва об`єкти (ЗПС і термінал).

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням № 1160-р від 23 вересня 2009 р. затвердив проект і титул будови нового аеровокзалу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів», розробленого підприємством з іноземними інвестиціями «Тебодін Україна».

Загальна кошторисна вартість будівництва становить 921 млн. 362 тис. грн., у т.ч. будівельно-монтажних робіт – 386 млн. 371 тис. грн., устаткування, меблів, інвентарю – 349 млн. 025 тис. грн. Термін будівництва – 25 місяців. Пропускна спроможність нового аеровокзалу становитиме 1 тис. пасажирів на годину.

Переможцем аукціону зі спорудження нового терміналу в аеропорту «Львів» було визнано американську компанію IMTC-MEIL.L.C, з якою повинні були підписати інвестдоговір.