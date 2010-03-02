Жителі України оплатили ЖКП на 69,9% - Держкомстат

Жителі України в січні ц.р. сплатили за житлово-комунальні послуги 2,8 млрд. грн., що становить 69,9% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Відповідно до повідомлення, серед регіонів найвищий рівень оплати за ЖКП спостерігався в Києві й Чернігівській областях (95% - 84,7%), найнижчий - у Дніпропетровській області та в Севастополі (57,7% - 57,8%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в січні ц.р. збільшилися на 10,2%, порівняно з січнем 2009 року, й з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) становили 444,2 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилася в січні ц.р. на 11,1%, порівняно з груднем 2009 р. і на початок лютого 2010 р. становила 11746,2 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 2,9 місяця. Збільшення заборгованості відбулося в усіх регіонах країни.

Зокрема, в січні ц.р. заборгованість за три й більше місяців мали: за централізоване опалення та гаряче водопостачання - 36% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 26,7%, вивезення побутових відходів - 24,2%, централізоване водопостачання й водовідведення - 21,9%, газопостачання - 20%.

У січні населення сплатило за електроенергію 610,2 млн. грн., що становить 132,5% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок лютого ц.р. становила 3070,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Жителі України в 2009 році сплатили за житлово-комунальні послуги 25,7 млрд. грн., що становить 92,4% від нарахованих за цей період сум.