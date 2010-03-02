АТКУ просить МінЖКГ лібералізувати ринок автономного опалення

Асоціація теплотехнічних компаній України (АТКУ) просить Міністерство житлово-комунального господарства терміново внести зміни до своєї нормативної бази для легалізації й лібералізації ринку установлення і обслуговування автономного опалення для побутових абонентів.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова асоціації Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, регламент установлення автономного опалення, затверджений наказом МінЖКГ від 22 листопада 2007 року №165, призвів до відходу в тінь більш як 40% ринку теплотехнічного устаткування, оскільки вимога цього нормативного документа про переведення побутових абонентів на автономне опалення лише цілими будинками не узгоджується з нинішніми економічними реаліями в частині фінансових можливостей окремих громадян щодо придбання такого устаткування.

За оцінками асоціації, з 350 тис. газових котлів, встановлених у квартирах і будинках українських громадян, у 2009 році близько 150 тис. одиниць було встановлено нелегально – без отримання відповідних технічних умов.

На думку В.ЯКОВЕНКА, зарегульованість цього ринку, місткість якого оцінюється в 3 млрд. грн., веде не тільки до його тінізації, але й несе загрозу життю і здоров`ю громадян. У зв`язку з цим він нагадав, що саме нелегально встановлений котел став причиною нещодавнього вибуху житлового будинку в Орджонікідзе (Дніпропетровська обл.), в результаті якого постраждали 6 чоловік. При цьому, на думку голови асоціації, винуватцем цієї трагедії є не власник нелегально встановленого котла, а МінЖКГ, політика якого змушує громадян свідомо йти на порушення, користуючись послугами нелегальних підприємців.

«Ми давно попереджали МінЖКГ і міністра, що не можна забороняти автономне опалення – заборонами справу не вирішити. Люди ставлять автономку не від гарного життя, а тому що їм холодно взимку в свої квартирах. І жодні заборони не зупинять людей», - сказав В.ЯКОВЕНКО.

Водночас він зазначив, що автономне опалення є нормальною практикою в розвинених країнах Європи, де його частка у сфері послуг теплопостачання доходить до 30-40%. У зв`язку з цим голова АТКУ навів приклад Ужгороду, де близько 80% побутових абонентів перейшли на автономне опалення, а щорічна економія газу по місту через відмову від централізованого теплопостачання досягає 5 млрд. куб. м.

«Ми вимагаємо від МінЖКГ термінової легалізації автономного опалення, реабілітації всіх, хто раніше встановив нелегальне автономне опалення, зняття всіх заборон і обмежень на автономне опалення», - сказав В.ЯКОВЕНКО.