За пошкодження об'єктів ЖКГ позбавлятимуть волі

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №6131 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в житлово-комунальному господарстві, внесений Кабінетом міністрів 2 березня ц.р.

Згідно з документом, до Кримінального кодексу пропонується внести доповнення. Зокрема, розділ VI КК пропонується доповнити статтею 194-2 «Умисне пошкодження об`єктів житлово-комунального господарства». За вказаною статтею, за умисне пошкодження або руйнування об`єктів ЖКГ, зокрема, зняття кришок люків і грат інженерних мереж, пошкодження електрощитового і ліфтового устаткування, систем вентиляції, що спричинило небезпеку для життя людей, пропонується накладати штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, карати обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 років.

Такі самі дії, вчинені повторно або небезпечним способом, караються виправними роботами на строк до 3 років чи обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, якщо ці дії стали причиною загибелі людей або спричинили інші важкі наслідки – позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

При цьому пропонується доповнити ст. 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення положенням, згідно з яким за знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, кущів, газонів, квітників і інших об`єктів озеленення в населених пунктах, не здійснення заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об`єктами озеленення, накладається штраф: на громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-510 грн.), на посадових осіб і громадян - суб`єктів підприємницької діяльності – від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів (510-850 грн.).

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого ц.р. Кабінет міністрів схвалив законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в житлово-комунальному господарстві)».