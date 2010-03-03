Уряд пропонує створити Нацкомісію регулювання ринку ЖКП

Кабінет міністрів України пропонує створити Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України (НКРКП).

Про це йдеться у законопроекті №6117, внесеному Кабміном у парламент 27 лютого ц.р.

Згідно із пояснювальною запискою, створення комісії, на яку покладаються функції регулювання діяльності суб`єктів природних монополій, що надають послуги централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, є першим кроком і оптимальним шляхом вирішення питань, пов`язаних з удосконаленням системи ціноутворення на ринку комунальних послуг, що здатний запобігти стрімкому підвищенню тарифів на відповідні комунальні послуги.

Законопроектом передбачено, що НКРКП є колегіальним центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого координує Кабмін.

Основними завданнями НКРКП є здійснення державного регулювання діяльності суб`єктів природних монополій і суб`єктів господарювання на суміжних ринках.

Для створення НКРКП необхідне фінансування з державного бюджету у розмірі 2 млн. грн. Передбачається, що загальна чисельність комісії становитиме 86 осіб.