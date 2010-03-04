Мінрегіонбуд прогнозує ріст обсягів будівництва на 15-20%

Міністерство регіонального розвитку і будівництва прогнозує цього року збільшення обсягів будівельно-монтажних робіт в Україні на 15-20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА.

"Різкого стрибка не станеться. Я думаю, що повністю виправдано говорити про можливість такого зростання за підсумками 2010 року приблизно на 15-20% від підсумків 2009 року. Це реально", – сказав він.

За словами міністра, найбільший спад обсягів будівництва спостерігався у грудні 2008 р. – січні 2009 р.

"Я думаю, що коли відродиться кредитування, а, за оцінками аналітиків і співробітників банківської сфери, кредитування поновиться вже у другому кварталі 2010 року, у нас буде стрімке зростання обсягів будівельно-монтажних робіт, а отже, за підсумками року у нас є підстави сподіватися на істотне їх зростання", – сказав В.КУЙБІДА.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, будівельні підприємства України за січень-грудень 2009 року зменшили обсяги робіт на 48,2% порівняно з 2008 роком – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.