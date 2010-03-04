В Україні зарплатний борг в будівельній галузі збільшився на 27%

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати працівників підприємств будівельної галузі в 2009 році зросла на 26,9%, порівняно з 2008 роком – до 240,7 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА під час колегії в міністерстві.

За даними Мінрегіонбуду, заборгованість із заробітної плати станом на 1 січня 2010 року зменшилася на 12%, порівняно з 1 грудня 2009 року.

У грудні 2009 року середня заробітна плата в будівництві зросла на 6,1%, порівняно з груднем 2008 роком, і становила 1792 грн.

У міністерстві вважають, що серед основних причин ситуації, що склалася, – скорочення обсягів надходження нових замовлень на будівельні роботи, відсутність своєчасного фінансування початих інвестиційних проектів, низький рівень завантаженості виробничих потужностей підприємств, наявність заборгованості з оплати за виконані будівельні роботи замовниками.

У 2009 році будівельні підприємства України перерахували до держбюджету 3254,6 млн. грн., що на 41,1% менше, ніж у 2008 році.