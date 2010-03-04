Мінрегіонбуд прогнозує зростання введення в експлуатацію житла на 10%

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України прогнозує цього року зростання обсягів введення в експлуатацію житла на 10% порівняно з 2009 роком за умови відновлення іпотечного кредитування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр регіонального розвитку й будівництва Василь КУЙБІДА.

За його словами, при падінні обсягів капітальних вкладень в січні-вересні 2009 року на 43,7% порівняно з відповідним періодом 2008 року, обсяги будівельних робіт за 2009 рік скоротилися на 48,2%, а будівництво житла за 9 місяців 2009 року – на 48,4%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні в 2009 році введено в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 39% менше порівняно з 2008 роком.