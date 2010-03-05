Міста Кіровоградщини можуть залишитися без водопостачання

Директор обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» Анатолій ГРОСУЛ заявив про можливий зрив водопостачання кількох міст Кіровоградської області.

Як передає кореспондент УНІАН, у цьому він звинуватив кіровоградський водоканал.

За словами А.ГРОСУЛА, водоканал знаходиться на межі повної зупинки, оскільки не може здійснювати своєчасні розрахунки за реагенти, необхідні для очищення води, матеріали і послуги, виплату заробітної плати працівникам.

Причиною такої ситуації стала заборгованість КП «Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство» перед ОКВП «Дніпро-Кіровоград» за куплену воду, стверджує керівник ОКВП.

Станом на 1 березня борг складав 3,2 млн. грн., з яких 50 тис. грн., - за 2009 рік, 920,6 тис. грн. і 2284,6 тис. грн. – за січень і лютий 2010 року, відповідно.

Довідка УНІАН. ОКВП «Дніпро-Кіровоград» забезпечує водою населення 4 міст Кіровоградської області: Кіровоград, Знаменку, Світловодськ, Александрію.

З 15 січня 2010 року тариф для кіровоградського водоканалу рішенням обласної ради збільшений з 1,29 грн. до 1,69 грн. за 1 кубометр води.