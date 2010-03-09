Кабмін збільшить видатки на реконструкцію «Олімпійського»

Кабінет міністрів України виділить 350 млн. грн. на реконструкцію НСК «Олімпійський» у 2010 році.

Про це йдеться в постанові КМУ №239 від 1 березня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Цією постановою були внесені зміни до постанови КМУ №36 від 20 січня ц.р., якою передбачалося в 2010 році виділити на реконструкцію спорткомплексу 50 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, постановою Кабміну №73 від 28 січня ц.р. були внесені зміни до постанови №36 від 20 січня ц.р., якими на реконструкцію НСК «Олімпійський» передбачалося виділити 250 млн. грн. у 2010 році.