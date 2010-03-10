Житло економ-класу в новобудовах Києва подешевшало

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Києва в лютому 2010 року знизилася на 0,3% - до 10 048 грн./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Протягом лютого середня вартість квартир у будинках бізнес-класу зросла на 0,2% - до 14 662 грн./кв. м, а квартири преміум-класу подешевшали на 0,5% - до 23 877 грн./кв. м.

За даними аналітиків, сьогодні у структурі пропозиції на первинному ринку Києва переважають квартири економ-класу - 48%, частка житла бізнес-класу складає близько 34%, а преміум-житла - 18%.

За підсумками лютого вартість квартир зросла на дев'яти об'єктах: трьох об'єктах економ-класу на 500-800 грн./кв. м, у трьох об'єктах бізнес-класу - на 700-1000 грн./кв. м, і трьох об'єктах преміум-класу - на 2000 грн./кв. м.

Водночас на п'яти об'єктах ціни знижено: на 2-х об'єктах економ-класу (на 500-1000 грн./кв. м.), та на трьох об'єктах преміум-класу (на 2000-4000 грн./кв. м).

За даними фахівців, у лютому були відновлені або розпочаті продажі квартир на шести об'єктах: 4 економ-класу, 1 - бізнес-класу, 1- преміум-класу. Кількість пропозицій квартир в лютому на первинному ринку житла Києва зменшилася на 0,4% відносно січня і склала 957 квартир.

За даними порталу, у лютому до продажу пропонували квартири в 131 об'єкті 60-ти операторів первинного ринку, загальною площею близько 93,8 тис. кв.м. Серед квартир котрі реалізовують є як квартири в об'єктах незавершеного будівництва, так і квартири у вже зданих в експлуатацію будинках.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснює ІАП «Столична Нерухомість» щомісячно на підставі даних відділів продажу інвестиційно-будівельних компаній.