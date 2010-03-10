«Комунальний фронт» закликає до кардинальних реформ у ЖКГ

Всеукраїнський громадський рух «Комунальний фронт» сьогодні направить звернення Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ з програмою реформування житлово-комунального господарства і виведення галузі з кризи.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив лідер Всеукраїнського громадського руху «Комунальний фронт» (КФ) Віталій ЯКОВЕНКО.

«Він (Президент - УНІАН) зобов`язаний розпочати кардинальні реформи ЖКГ, головними принципами яких стануть: «платити тільки за те, що одержали» і «споживач повинен мати право вибору, а постачальник – право доступу». 80% населення вимагає цих реформ і Президент не повинен не помітити цього бажання», - сказав він.

В.ЯКОВЕНКО відзначив, що в сфері ЖКГ існують підгалузі, подальша експлуатація технічного оснащення яких не просто економічно недоцільна, а ще й небезпечна.

«Модернізація і реформування необхідні також для того, аби якість комунальних послуг досягла європейської. Але на сьогодні європейськими ми бачимо лише тарифи на комунальні послуги, а їх якість залишилася в далекому минулому», - додав він.

В.ЯКОВЕНКО вважає, що Президент цілком може очолити ці реформи, тому що у нього найбільша фракція в парламенті. «Він може стати ініціатором і грати першу скрипку в таких змінах у нашій країні. Інакше доволі висока ймовірність комунальних майданів, загроза того, що люди масово вийдуть на вулиці», - наголосив він.

На думку лідера КФ, реформи повинні включати демонополізацію ринку послуг ЖКГ, спрощення ліцензування для діяльності в комунальній сфері, посилення відповідальності учасників ринку, введення різноманітних форм самоорганізації власників квартир у багатоквартирних будинках, спрощення їх відносин з постачальниками послуг, створення умов для ринкових відносин з головним пріоритетом – захист прав споживачів.

В.ЯКОВЕНКО уточнив, що "Комунальний фронт" тиснутиме на Президента, парламент, на новий уряд, працюватиме з міськими, обласними радами, мерами для того, аби все-таки вони нарешті зрозуміли, що людей більше цікавить тепло в квартирах, гаряча вода і щоденна якість комунальних послуг".

Довідка УНІАН. Громадський рух «Комунальний фронт» створено в грудні 2009 року. Ініціатором створення руху виступила Асоціація теплотехнічних компаній. Поява організації обумовлена великим попитом населення на самоорганізацію для відстоювання своїх прав на комунальні послуги належної якості і комфортні умови проживання. На сьогодні осередки «Комунального фронту» існують в 21 місті України. Рух очолює Віталій ЯКОВЕНКО.