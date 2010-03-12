Прокуратура порушила кримінальну справу за розтрату бюджетних коштів

Прокуратурою Залізничного району Львова порушено кримінальну справу за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на виконання цільових державних програм з підготовки міста до Євро-2012.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Львівській області.

За даними правоохоронців, йдеться про розтрати в особливо великих розмірах службовими особами ТзОВ.

Як зазначається у повідомленні, попередня перевірка встановила, що ТзОВ з метою отримання відшкодування коштів з державного бюджету за викуп об’єктів приватної власності, що розміщені на земельній ділянці, виділеній для будівництва нового аеровокзалу (терміналу) для суспільних потреб, вчинили службове підроблення та привласнення грошових коштів.

«З цією метою було складено фіктивний договір купівлі-продажу нерухомого майна. У ньому йшлося про те, що будівлі, які розташовані у Львові по вулиці Любінській, 168-в, перейшли на праві власності до ТзОВ, що не відповідає дійсності”, - зазначили в ГУ МВС. У подальшому службові особи ТзОВ звернулись в БТІ із заявою про виготовлення технічної документації і дублікату реєстраційного посвідчення на будівлі товариства та видачу витягу з реєстру прав власності для відчуження будівель в цілому, подавши при цьому вищевказаний договір купівлі-продажу нерухомого майна. “Після проведення почеркознавчого дослідження встановлено, що підписи службових осіб під оригіналом вищевказаного договору є підробленими», - інформує ВЗГ ГУ МВС у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, у квітні 2009 року між ТзОВ та Управлінням капітального будівництва Львівської ОДА було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, предметом якого став викуп для суспільних потреб (будівництво пасажирського терміналу аеропорту «Львів») нерухомого майна, розташованого за адресою: Львів, вул. Любінська, 168-в, загальною вартістю 725 463 грн., яку покупцем було повністю сплачено продавцю у жовтні минулого року.