У Мінрегіонбуді з'явиться відділ з аудиту виробництва будматеріалів

Міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир ЯЦУБА заявив, що у структурі міністерства з'явиться відділ з контролю виробництва будматеріалів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час свого представлення колективу Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

За словами міністра, новий відділ займатиметься аналізом і моніторингом цієї галузі, «аби асоціація виробників будівельних матеріалів отримала свою нішу».

При цьому він додав, що залишається президентом асоціації «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів».

В.ЯЦУБА також повідомив, що «сьогодні-завтра» підготують нову структуру міністерства.

«На жаль, міністерство втратило ті позиції, які були до цього. Це стосується не стільки апарату міністерства, скільки загалом у країні. Ті показники, які має сьогодні країна у галузі будівництва, – ганьба для всіх нас», - сказав він.

В.ЯЦУБА розповів, що за напрям регіонального розвитку в міністерстві відповідатиме Микола СОРОКА (обіймав посаду першого заступника міністра регіонального розвитку і будівництва за часів керівництва В.ЯЦУБИ), а напрям будівельного комплексу і надалі куруватиме Анатолій БЕРКУТА (обіймає посаду першого заступника міністра регіонального розвитку та будівництва).

«Я поверну всіх працівників, які працювали в міністерстві. Того, що відбувалося з кадрами в міністерстві, я не допущу. Працюватимуть фахівці. Жодну людину, яка пропрацювала в міністерстві, не замінимо, окрім тих, хто прийшов на чужі місця», - додав міністр.