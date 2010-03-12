Яцуба лоббіюватиме відновлення кредитування забудовників

Міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА має намір сприяти відновленню кредитування забудовників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час свого представлення перед колективом міністерства.

«Питання фінансування, відносини будівельників з банками – це питання номер один», - сказав він.

Міністр пообіцяв бути лобістом забудовників у питаннях банківського кредитування. «Чекати бюджетних грошей – це неправильна позиція», - наголосив він.

В.ЯЦУБА повідомив, що має намір зустрітися з головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ, щоб зібрати банкірів для пошуку варіантів відновлення кредитування будівельних компаній.

Він також планує просити уряд відпрацювати механізми щодо надання державних гарантій забудовникам.