Інвестори «Еліта-Центр» одержать житло

За дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО сьогодні було вручено постраждалим від злочинної діяльності групи будівельних компаній «Еліта-Центр» договори на отримання житла по проспекту Правди, 5.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що договори вручив заступник голови КМДА Володимир ГОЛОВАЧ.

Між тим у повідомленні не вказується, скільком інвесторам було вручено відповідні документи.

Водночас у прес-службі запевнили, що Київською міською держадміністрацією буде продовжено роботу щодо забезпечення житлом інших постраждалих від діяльності «Еліта-Центр», і найближчим часом планується підписання таких договорів на наступних об’єктах.

Як нагадали в КМДА, для вирішення проблеми забезпечення житлом інвесторів «Еліта-Центр» Київрадою було виділено 19 земельних ділянок.

По 14 земельним ділянкам проведені відповідні інвестиційні конкурси. Використання 5 земельних ділянок для будівництва житла виявилося проблематичним.

Будівельні роботи розпочаті на земельних ділянках по просп. Маяковського, 1-3, вул. Драгоманова, 40, перетин Харківського шосе та вул. Вірменська, просп. Правди, 5, вул. Л.Гавро, 1.

Для проведення експертизи передані проекти ще по трьом ділянкам: вул. Ревуцького, 7-в, вул. Хорольська, 1-а та вул. Радунська, 28-32.

На земельній ділянці по проспекту Правди, 5, укладено 31 попередній договір про переуступку права вимоги та поновлення права потерпілого від діяльності групи будівельних компаній «Еліта-Центр» на отримання житла.

На даний час проводиться розподіл 60 квартир на земельній ділянці по вул. Лайоша Гавро, 1.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, внаслідок будівельної афери «Еліта-Центр», яка була розкрита в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1 тис. 760 осіб. Усього в інвесторів шахрайським шляхом вкрадено понад 100 млн. дол.