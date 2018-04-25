Ринкові комерційної нерухомості вже краще...

Ринок комерційної нерухомості заворушився. У столиці вже спостерігають сплеск активності, стиха починає набирати обертів попит на офісну і торговельну нерухомість . «Є зміни в системі влади і це зумовлює міграцію компаній до столиці», - коментує керівний партнер консалтингової компанії «Діалог Класік» Артем Новіков.

Усе говорить про те, що або бізнес призвичаївся функціонувати і розширюватися в умовах кризи, або "приносять орендарів" політичні припливи і відпливи - зі столиці на схід і назад, залежно від результатів різних виборів. З приходом нового президента на Київ націлювалися східно-українські комерційні компанії. Усе більше клієнтів оглядають офіси, прицінюються до столиці, шукають вільні приміщення, відзначає аналітик агентства нерухомості «Нова адреса» Михайло Полинцев. «Інтерес зростає. Почали більше дивитися, зокрема дорогі об'єкти. Раніше таких оглядів узагалі практично не було. Стали більше орендувати офісні площі. Шукають, приглядаються, прицінюються. Я так розумію, сьогодні відбувається, так би мовити, розвідка боєм. Цікавляться розмірами торгу. Інтерес в основному поки сконцентрований на центральних районах. Думаю, якщо цікавляться, мониторят ринок – купуватимуть», - зазначає М.Полинцев.

Також на ринок комерційної нерухомості вплинули традиційні «річні» міграції. Намітилася тенденція повернення компаній на якісніші орендні площі, які вони колись займали. «Закінчилися річні договори оренди – ринок активізувався. Відбулася річна міграція. Той, хто раніше з'їжджав в дешевші приміщення, сьогодні переїжджає в дорожчі», - розповів віце-президент Союзу фахівців з нерухомості України Анатолій Топал.

Якщо протягом 2009 року орендні ставки на столичні офіси класу В і С у доларовому еквіваленті знизилися на близько 50%, то в якісних офісних центрах навпаки, навіть знизилася вакантність і скоротилися об'єми пропозицій, відзначають в DTZ, міжнародній компанії-консультантові з нерухомості.

«На кінець минулого року - початок цього вакантність у розкручених, дійсно класних торговельно-офісних центрах зменшувалася. Там, де була проведена хороша рекламна політика, де були заселені хороші «якірні» орендарі і де власники комплексів вибрали грамотну маркетингову і орендну політику. Ми навіть зафіксували підвищення орендних ставок», - коментує А.Топал.

З огляду на те, що комерційні квадрати «на продаж» за рік подешевшали в середньому на третину, у зацікавлених в купівлі офісу з'явилася можливість придбати його за цінами, які нижчі від докризових. Окрім того, за словами експертів, це підштовхнуло багатьох комерційних компаній розглянути можливість переходу від оплати орендних ставок до покупки офісних приміщень.

«Саме сьогодні на офісну нерухомість варто звернути увагу тим інвесторам, які серйозно і надовго хочуть зайти на цей ринок. Вони можуть вибрати кращу пропозицію. Існує ряд комерційних об'єктів у певних сегментах, які цікаво було б купити зараз. Оскільки після значного збільшення ділової активності, що його прогнозують на осінь або на початок 2011 року, ціни на офіси підуть вгору, оскільки виникне більший попит», - зазначає А.Новіков.

Ускладнити питання для потенційних орендарів у майбутньому може тенденція до скорочення пропозиції нової офісної нерухомості. За даними компанії DTZ, у 2009 році загальний об'єм введених в експлуатацію офісних приміщень скоротився більш ніж на 29% порівняно з 2008-м. А з огляду на те, що протягом останніх двох років не закладали жодного об'єкта офісної нерухомості, незабаром орендувати якісні площі буде складніше.

Комерційна нерухомість цікава і з точки зору довгострокових інвестицій. «Хай сьогодні ставки оренди не такі високі, як до кризи, коли керівні компанії отримували надприбутки, проте, за умов грамотної політики і зараз можна отримувати додатковий стабільний прибуток», - зазначає М.Полинцев.

«Якщо зібралися купити офіс – сьогодні на ринку є з чого вибрати. І варто торгуватися. Не умієте самі - найміть тямущого агента. Сьогодні покупець грає головну роль», - відзначає А.Топал.

Юрій Каменєв (для УНІАН)