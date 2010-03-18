Наглядова рада «Київміськбуду» змінила склад правління компанії

Наглядова рада холдингової компанії «Київміськбуд» внесла зміни до складу правління компанії.

Про це повідомляє компанія в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, замість звільненого Володимира СЛІПЕЦЬКОГО членом правління компанії обрали Юрія АНІСТРАТЕНКА. На посаду члена правління – головного бухгалтера компанії призначена Віра ГЕРАСИМОВА, раніше цю посаду обіймала Олександра ТКАЧУК. Нові члени правління обрані на 5 років.

Рішення про зміну членів правління було прийняте на засіданні наглядової поради 12 березня 2010 року.

Ю.АНІСТРАТЕНКО раніше обіймав посаду віце-президента – начальника управління проектно-вишукувальних робіт та експертизи АТ ХК «Київміськбуд».

В.ГЕРАСИМОВА раніше обіймала посаду старшого заступника головного бухгалтера АТ ХК «Київміськбуд».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді та знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 38 акціонерних товариств, 6 дочірніх підприємств, у яких "Київміськбуд" володіє 100% пакетом акцій; 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 218 тис. кв. м житла, що становить 30% від загального об'єму житлового будівництва в Києві і 14% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.