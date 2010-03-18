Експерти пропонують визначити стандарти комунальних послуг

Стандарти житлово-комунальних послуг необхідно закріпити на законодавчому рівні.

Таку думку сьогодні висловив голова постійної комісії Чернігівської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету Вячеслав ЛЕБІДЬ під час засідання дискусійного клубу «Експертна думка» в УНІАН.

«Необхідно на законодавчому рівні чітко визначити ті стандарти з послугах ЖКГ, які має одержувати кожен мешканець», - сказав він.

При цьому директор департаменту економічної політики й розвитку Черкаської мерії Павло КАРАСЬ відзначив, що створено Державну житлово-комунальну інспекцію, а поняття стандарту комунальних послуг немає.

«Що таке прибрана вулиця? За 19 років незалежності країни на це питання відповіді немає. Що таке тепло? Існує гігієнічний стандарт, але немає стандарту ЖКГ. Затвердили перелік послуг, а стандарту кожної послуги не існує», - наголосив він.

Серед основних проблем житлово-комунального господарства В.ЛЕБІДЬ також назвав неринкове й заполітизоване ціноутворення на ринку комунальних послуг.

На думку експерта, на законодавчому рівні слід визначити формулу, за якою формується тариф на ЖКП, «де чітко визначити частку заробітної плати в тарифі, вартість енергоносіїв, норму рентабельності тощо».

У законі також необхідно передбачити можливість у разі зміни бодай однієї складової тарифу автоматичний їх перерахунок, не чекаючи «політичних передумов».

«Це дасть змогу чітко розуміти, за що й скільки ми платимо, чому підвищився тариф», - відзначив він.

За оцінками В.ЛЕБЕДЯ, якщо буде визначено ціноутворення, норму рентабельності, на ринок комунальних послуг з чітко прогнозованим ринком збуту зайде приватний капітал.

«Завдяки цьому ми зможемо змінити і бюджетні співвідношення і тарифне формування, і надання якісних послуг населенню у сфері ЖКГ і збережемо комунальне господарство нашого місцевого самоврядування», - підсумував він.