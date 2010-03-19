Працівникам ЖКГ заборгували 120 млн. грн. зарплати

Заборгованість із заробітної плати працівникам житлово-комунального господарства України перевищила 120 млн. грн.

Такі дані озвучив голова центрального комітету Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України Олексій РОМАНЮК під час засідання дискусійного клубу «Експертна думка» в УНІАН.

За його словами, сума заборгованості - це офіційні дані, а неофіційно заборгованість сягає близько 200 млн. грн. До того ж проблему невиплат посилює відсутність затвердженого Державного бюджету.

Водночас, у 2008 році заборгованість із заробітної плати працівникам ЖКГ перебувала на рівні 3 млн. грн., відзначив він.

О.РОМАНЮК також повідомив, що має намір провести зустріну з міністром з питань житлово-комунального господарства Олександром ПОПОВИМ, на якій наполягатиме, аби галузь ЖКГ була визнана пріоритетною, зокрема в питаннях бюджетного фінансування.