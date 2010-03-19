«Київенерго» ремонтуватиме систему гарячого водопостачання

У рамках проведення ремонтної кампанії 2010 року АК «Київенерго» починає щорічний ремонт системи гарячого водопостачання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, планується відремонтувати 2080 теплових пунктів і 5893 вузлів приєднання. Вже в березні компанія має намір провести 241 ремонт, що становить близько 10% загального обсягу робіт. Поточного місяця будуть виконані ремонти об`єктів із мінімальною кількістю підключених споживачів та об`єктів, під час ремонту яких здійснюються короткочасні зупинки обладнання чи існує можливість переключення споживачів на дублююче джерело теплопостачання.

«Встигнути з виконанням усіх необхідних заходів можна лише за умови, що ремонти почнуться вже навесні. Але роботи в березні заплановано таким чином, щоб незручності торкнулися якомога меншої кількості споживачів», - цитує прес-служба технічного директора АК «Київенерго» Олександра ЗАЙЦЕВА.

Графіки ремонтів обладнання «Київенерго» узгоджені з комунальними підприємствами з утримання житлового господарства районів міста. Інформування населення щодо можливих перебоїв гарячого водопостачання мають забезпечити житлові організації - ЖЕКи та ОСББ.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (Київ) є найбільшим виробником теплової енергії та електроенергії в Україні. Компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% - у тепловій енергії.

Статутний фонд «Київенерго» становить 27 млн. 91 тис. грн., номінал акції - 0,25 грн. 50% +1 акція «Київенерго» належать НАК «Енергетична компанія України». 12,73% акцій, що належать київській міській громаді, передані до статутного фонду ЗАТ «Компанія «Київенергохолдинг». До кінця травня 2007 року номінальним утримувачем зазначеного пакета був КБ "Хрещатик". З червня 2007 року як власник цього пакета виступала компанія Trelodia Investments Ltd. (Кіпр).

Крім того, станом на січень 2008 року 24,97% акцій "Київенерго" сконцентрувала кіпрська Kapiton Trading Ltd. Ще 15,71% акцій контролює Fluminea Limited (Кіпр).