У Києві до 2025 року можливо побудувати 45 млн. кв. м житла

Гранична ємність будівництва житла в Києві до 2025 року становить 45 млн. кв. м.

Про це повідомив на прес-конференції в.о. начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ.

«На сьогодні житловий фонд Києва становить близько 58-59 млн. кв. м. Розробником розраховано і спрогнозовано можливість розміщення ще близько 45 млн. кв. м житла як можливий резерв Києва, виходячи з того, що межі Києва розширятися не будуть», - сказав він.

С.БРОНЕВИЦЬКИЙ уточнив, що це гранична ємність території Києва щодо розміщення об`єктів житлового будівництва.

«Ми розуміємо, що побудувати 45 млн. кв. м за 15 років – це неможливо на сьогодні. Але ємність ми оцінили», - додав він.

За словами в.о. начальника ГУ, нове будівництво може бути здійснено за рахунок вільних від забудови територій (близько 20 млн. кв. м), за рахунок реновації 2,5-2,6 млн. кв. м п`ятиповерхової забудови (15-17 млн. кв. м), на територіях, зайнятих промисловими підприємствами (7-8 млн. кв. м).

«Ці цифри говорять про те, що Київ впритул підійшов до проблеми реновації, тому що територій, вільних від забудови, залишилося не так багато. Якщо взяти темпи 1,5-2 млн. кв. м, що цілком реально через 3-4 роки, ми прогнозуємо навіть більше. Тому це не більше ніж на 7-9 років будівництва. Якщо ми говоримо про перспективу, місту слід зайнятися законодавчим забезпеченням можливості реновації п`ятиповерхової забудови», - підкреслив С.БРОНЕВИЦЬКИЙ.

За даними першого заступника начальника комунальної організації «Центр містобудування та архітектури» Василя ПРИСЯЖНЮКА, на територіях заселення міста є можливість використання більше 6 тис. га землі (вільні від забудови землі, землі, на яких розташовано житло індустріального післявоєнного періоду, території спеціального й сільськогосподарського призначень) під житлову забудову.

Він зазначив, що одним із найреалістичніших варіантів планувальної моделі розвитку Києва є будівництво 38,4 млн. кв. м житла в існуючих межах Києва.

Зокрема, планується завершення забудови житлового масиву «Осокорки-Північні», будівництво нових масивів «Осокорки-Центральні», мікрорайону №11 у районі просп. Бажана, житлових масивів «Теремки-3» за Кільцевою дорогою, в районі вул. Ломоносова й Трутенка.

«Це єдиний вільний резерв у Києві», - додав він.

За даними В.ПРИСЯЖНЮКА, в столиці існують вже відведені земельні ділянки, більшість із яких – із затвердженими проектами, на яких можна побудувати 25 млн. кв. м житла.

При цьому ще 2,5 млн. кв. м житла може з`явитися при реновації існуючих кварталів застарілого житлового фонду (зокрема, мікрорайон у р-ні вул. Попудренка, Мініна й Червоногвардійської, мікрорайон у р-ні вул. Щербакова, у р-ні вул. Маршала Гречка та інших кварталів).

В.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що планується також будівництво близько 15 млн. кв. м комерційної нерухомості (офіси, готелі, ТЦ, спортивно-розважальні комплекси, банки). «По цих ділянках ухвалено рішення Київради. Залишається тільки завершити проектування й приступити до будівництва», - додав він.

В.ПРИСЯЖНЮК уточнив, що розробники генплану пропонуватимуть Київраді переглянути деякі рішення з розміщення офісних комплексів у центрі міста й рекомендувати обмежити будівництво офісних центрів у центральній частині міста. Разом із тим стимулюватиметься додаткове розміщення житла в центрі міста, а офісні центри доцільно будувати на Лівому березі столиці, вважають у КМДА.

Як повідомляв УНІАН, замовником нового Генерального плану Києва до 2025 року виступає Головне управління містобудування та архітектури КМДА, генеральним підрядником - комунальна організація “Центр містобудування та архітектури”.