26-28 березня у Львівській області відкриють «FoxMart»

26-28 березня в с. Сокільники Львівської області відбудеться урочисте відкриття гіпермаркету побутової техніки і електроніки "FoxMart".

Як повідомили в прес-службі мережі, новий гіпермаркет торговельною площею 3 тис. кв.м розмістився в торговельному центрі "King Cross Leopolis" по вул. Стрийська, 30.

У ТЦ також відкривається гипермаркет-дискаунтер "Ашан". Біля "King Cross Leopolis" обладнана автомобільна стоянка на 4 500 машино-місць. Для зручності покупців до торговельного центру регулярно курсує громадський транспорт зі Львова.

У новому гіпермаркеті обладнана гейм-зона (ігрова зона) - спеціально відведене місце в торговельному залі, оснащене мегасучасними плазмовими екранами з Full HD та ігровими приставками Playstation 3, Nindendo Wii, де покупці можуть особисто переконатися у якості звуку та зображення, а також протестувати усі новинки відеоігор. Для перевірки акустики і можливостей домашніх кінотеатрів у відділах аудіо- і відеотехніки встановлені Hi - Fi острівці.

Свято "Гіганта техніки" почнеться з 10 ранку 26 березня. Саме цього дня перші 40 покупців, які придбають техніку на суму від 2 000 гривен, отримають в подарунок мікрохвильову піч GORENJE MO 17 MW (SXB177YX - U). Урочисте відкриття відбуватиметься три дні - до 28 березня.

Дні відкриття пройдуть під девізом "Наші ціни - страшна сила". Підтвердження тому - найнижчі ціни на техніку. До прикладу, пральну машину ORION OMG 800 можна придбати за 1 599 грн.; DVD -плеер BRAVIS DVD - 553 обійдеться покупцям у дні відкриття за 159 грн.; мобільний телефон FLY DS 100 duos (на 2 sim -карты) - всього за 444 грн. Продукція ТМ DELFA бере участь в акції "Усе по 66 грн.". Фен, чайник, блендер і інші товари дрібнопобутової техніки будуть доступні відвідувачам "FoxMart" саме за такою ціною.

Окрім знижкових діють ще і цікаві подарункові пропозиції. З 26 по 28 березня перші 100 покупців техніки "Rowenta" на суму від 500 грн. отримають в подарунок машинку для стрижки. А кожну годину упродовж днів відкриття серед покупців нового гіпермаркету "FoxMart" проводитиметься розіграш цінних призів - телевізорів і мікрохвильових печей.

Унікальна пропозиція для любителів техніки Samsung: 5 555 грн. за плазмовий телевізор діагоналлю 42 дюйми + нетбук або + LCD телевізор діагоналлю 22 дюйми. Покупцям певних моделей техніки LG будуть надані грошові сертифікати для здійснення наступної покупки. Купуючи пилосос LG V - C3245ND, ви отримуєте сертифікат на 78 грн.; при купівлі сучасного холодильника LG GA - B359PCA сума на сертифікаті складе 500 грн.

Святкові ціни стосуються продукції усіх товарних категорій.

Власники "козирних карт" мережі ресторанів "Козирна карта" віднедавна мають додаткову перевагу, отримуючи знижку на техніку гіпермаркетів мережі по усій Україні.

Незважаючи на різні знажки та акції, сьогодні техніка - придбання не з дешевих. Щоб зробити цю покупку доступнішою, мережа гіпермаркетів "FoxMart" пропонує придбати товар в кредит 0% строком на 5, 7 і 10 місяців.

Детальніше про спеціальні пропозиції в конкретному магазині можна дізнатися, подзвонивши на номер "гарячої лінії": 0 800 500 40 40.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів "FoxMart" розпочала діяльність у 2005 році і сьогодні налічує 35 об'єктів в Україні (з урахуванням нового) і 2 в Молдові. Це найбільші магазини побутової електроніки в Україні. Гігантські торговельні об'єкти "FoxMart" розташовуються на площах від 1300 м2 до 7000.

На постійній основі в кожному магазині мережі діє "Програма захисту мізерних цін", яка гарантує повернення 150% різниці, якщо клієнт знайде аналогічний продукт дешевше в іншій роздрібній мережі.