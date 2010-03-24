Вартість елітного житла Києва зменшилася

Вартість елітного житла на вторинному ринку Києва в лютому знизилася на 3,1% - до 5035 дол./кв.м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі агентства нерухомості Park Lane.

Згідно з повідомленням, у лютому усереднений мінімальний поріг в сегменті елітного житла склав 3768 дол./кв. м, а максимальний - 9897 дол./к в . м .

За словами генерального директора АН Park Lane Галини МЕЛЬНИКОВОЇ, у лютому кількість угод купівлі-продажу житла в ціновому діапазоні понад 300 тис. дол. збереглася на рівні січня і склала 6,5% від загальної кількості. Разом з тим, кількість угод в діапазоні від 500 тис. дол. у лютому порівняно з січнем збільшилася на 2%.

"Тенденції перших двох тижнів березня дають підстави прогнозувати збільшення кількості угод купівлі-продажу житла в сегменті від 300 тис. дол. цього місяця приблизно на 4,5%, у порівнянні з лютим. На нашу думку, однією з причин цього є стабілізація політичної ситуації в країні. А також переїзд нового ешелону політичної еліти, що потребує якісного житла, з регіонів до Києва. Окрім того, на купівлю "дорогого" житла позитивно впливає і майже дев'ятимісячна стабільність ринку, при якій щомісячні зміни вартості складають 1-3% як у бік підвищення, так і у бік зниження", - зазначила Г. МЕЛЬНИКОВА.

На думку гендиректора АН Park Lane, збільшенню кількості угод сприятимуть позитивні тенденції в економіці, які підтверджуються збільшенням кількості угод з оренди комерційної нерухомості (активізація малого і середнього бізнесу). Зокрема, у лютому кількість угод оренди офісних, торговельних і складських приміщень порівняно з січнем збільшилася на 6,2% і склала 15,2% від загальної кількості зданих в оренду площ.

Дані підготовлені на основі єдиної бази агентств нерухомості АН Park Lane і АН "Благовіст", яка містить 14277 об'єктів житлової нерухомості, виставлених на продаж.

Усього проаналізували 2924 квартир, що складає 20% квартир елітного сегменту, що мають найбільший попит у клієнтів агентства.

Довідка УНІАН. АН Park Lane зареєстроване в Україні у 2006 р. Сьогодні функціонує 5 філій компанії. В АН Park Lane працює понад 450 ріелторів.