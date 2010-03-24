Підвищення цін на газ та ЖКП призведе до масових неплатежів

Підвищення цін на газ і житлово-комунальні послуги в нинішніх умовах призведе до масових неплатежів і, як наслідок, до колапсу галузі.

Таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової, регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН в прес-службі парламентського комітету.

"Яке б рішення не прийняв уряд - підвищувати тарифи поступово або ж відразу - це не вихід з ситуації, що створилася, адже якість послуг не зміниться. Підвищення тарифів повинне супроводжуватися підвищенням якості послуг, що надаються. Для цього необхідно провести модернізацію галузі і змінити систему управління. Адже існуюча система - це рівень XIX століття", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, при збереженні існуючих тенденцій через декілька років якість послуг, що надаються, буде ще нижча, а ціни знову доведеться підвищувати, тож ситуація у сфері ЖКГ може тільки погіршати.

"Для впровадження нових технологій і модернізації ЖКГ, у тому числі у сфері енергоспоживання, за оцінками фахівців, потрібні інвестиції на рівні 40 млрд. дол., які можна залучити тільки з приватних джерел", - зазначила голова комітету промполітики. Вона упевнена, що залучити інвестиції, змінити систему управління, і при цьому зберегти контроль держави над житлово-комунальним господарством, можливо за умов впровадження у цій сфері механізму державно-приватного партнерства. Це світова практика, коли підприємець інвестує кошти, а держава надає в користування інфраструктуру, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. "ЖКГ - саме та галузь, у якій цей механізм може бути використаний найефективніше", - підкреслила вона.

"Підвищувати тарифи і нічого не робити - тупиковий вектор розвитку галузі. Не хотілося б, щоб уряд пішов цим шляхом, адже в заручниках такої політики опиняться три чверті населення України і ціла галузь, що балансує сьогодні на межі колапсу", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.