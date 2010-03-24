Вартість офісних приміщень на вторинному ринку Києва знизилася

Середня вартість офісних приміщень на вторинному ринку Києва в лютому знизилася на 0,5% - до 3 058 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

Згідно з повідомленням, у лютому на вторинному ринку офісних приміщень Києва кількість пропозицій збільшилася на 6,2% відносно січня - до 1 135 об'єктів. Найбільша кількість офісів на вторинному ринку купівлі-продажу пропонується в Шевченківському районі (29%), Печерському (20%), Голосіївському (14) Подільському (9) районах.

За даними аналітиків, частка офісних приміщень, уперше виставлених на продаж, у лютому склала 13% від усієї кількості (152 приміщення під офіс, середньою площею 152 кв. м). Середня ціна пропозицій уперше виставлених офісних приміщень в лютому у столиці на 2,4% менша средньозваженої вартості січня 2010 р., і склала 3 001 дол./к в . м .

При цьому у лютому середня орендна ставка на офісні приміщення зменшилася на 0,2% і склала 18,1 дол./кв.м. Кількість пропозицій на ринку оренди офісних приміщень Києва відносно січня зменшилася на 7,3% - до 3 036 об'єктів, а середня площа збільшилася на 6,2% - до 314 кв.м.

Найбільша кількість офісів на ринку оренди пропонується в Шевченківському р-ні (26%), в Печерському і Голосіївському (по 14%), Соломенському (11%), Подільському (10%) районах.

За даними аналітиків, частка офісних приміщень, уперше запропонованих в оренду, у лютому склала 10,2% від усього об'єму (310 офісних приміщень, середньою площею 251 кв. м). Середня ціна пропозицій "нових" офісів у столиці на 3,5% нижче середньозваженої ціни січня, і склала 17,5 дол./кв.м.

Фахівці порталу помітили, що в діапазоні площ до 250 кв.м є 71% пропозицій, понад 250 кв.м - 29%. У діапазоні до 100 кв. м . є 40% пропозицій; від 100 до 250 кв. м - 31%, від 250 до 500 кв. м - 16%, понад 500 кв. м - 13%.

При цьому, в діапазоні загальної ціни оренди офісу до 2500 дол./міс. є 56% пропозицій. У діапазоні до 1000 дол./міс. - 23% пропозицій; від 1000 до 2500 дол./міс. - 33%, від 2500 до 5000 дол./міс. - 18%, понад 5000 дол./міс. - 26%.

Аналітичний звіт підготували на основі аналізу баз даних порталу "Столична нерухомість", АН "Благовіст" і АН Park Lane.