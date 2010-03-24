Київ доведуть до ладу до чистого четверга

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив своїм підлеглим протягом найближчих десяти днів, тобто до чистого четверга, навести лад у місті та прибрати усе сміття.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він озвучив сьогодні на розширеному засіданні колегії Київської міської держадміністрації, на якому він сьогодні головує після тривалого періоду.

Л. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що цього року столиця пережила зиму, якої тут не було майже двадцять років. "Нас чекає нова проблема - сніг розтанув і на його місцях виявилися гори сміття. Я хочу, щоб через десять днів на більшості об`єктів ця проблема була розв`язана", - сказав Л. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, звертаючись до присутніх на засіданні голів районів і керівників управлінь КМДА та служб міста.

Він нагадав, що у християн є хороша традиція до святого Христового воскресіння наводити лад в будинку в чистий четвер. "І я вимагаю, щоб ми до цього часу (чистого четверга перед Пасхою, яку відзначатимуть цього року 4 квітня, - УНІАН) навели лад у місті", - підкреслив мер.

Він також заявив, що з цієї миті робота в КМДА "починається з чистого аркуша". За словами Л. ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, за останніх півтора року в міськадміністрації відбувалося багато негативу і багато політики. "Сьогодні я сподіваюся, ми покладемо цьому край", - сказав мер.

Л. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також підкреслив, що продовжує нести відповідальність за усе, що відбувається в місті. "Оскільки ми починаємо новий етап взаємодії і сьогодні в Україні існує тверда вертикаль влади, я сподіваюся, що усе буде по-новому", - сказав мер.