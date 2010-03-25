Кабмін залишив статутний капітал ДІУ без змін
15:49, 25 березня 2010Нерухомість
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На рівні 200 млн. грн.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення залишити розмір статутного капіталу Державної іпотечної установи на рівні 200 млн. грн.
Відповідна постанова (№278 від 24 березня 2010 р.) розміщена на сайті уряду.
Як повідомляв УНІАН, постановою Кабінету міністрів від 27 січня 2010 р. №61 статутний капітал Державної іпотечної установи був збільшений на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн. Раніше його розмір становив 200 млн. грн.
12 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО припинив дію постанови №61, а 24 березня Кабмін скасував постанову №61.
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