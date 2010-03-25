Кабмін залишив статутний капітал ДІУ без змін

На рівні 200 млн. грн.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення залишити розмір статутного капіталу Державної іпотечної установи на рівні 200 млн. грн. Відповідна постанова (№278 від 24 березня 2010 р.) розміщена на сайті уряду. Як повідомляв УНІАН, постановою Кабінету міністрів від 27 січня 2010 р. №61 статутний капітал Державної іпотечної установи був збільшений на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн. Раніше його розмір становив 200 млн. грн. 12 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО припинив дію постанови №61, а 24 березня Кабмін скасував постанову №61.

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