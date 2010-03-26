Україна та Польща у підготовці до Євро-2012 вже не можуть допустити жодних затримок

Організатори фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, який відбудеться в Україні та Польщі, у підготовці до цього заходу вже більше не можуть допустити жодних затримок.

Про це заявив президент UEFA Мішель ПЛАТІНІ під час виконавчого конгресу Європейської футбольної федерації в Тель-Авіві.

За даними польського РАР, М.ПЛАТІНІ весь свій виступ на конгресі присвятив темі Євро-2012, відзначивши наявні організаційні проблеми та закликав українців з поляками не зменшувати темпи підготовки.

"Не знімайте ногу з педалі газу", - відзначив він.

М.ПЛАТІНІ сказав, що бачить "багато проблем" із підготовкою, як в Україні, так і в Польщі.

"Зараз не можна собі дозволили жодних запізнень", - наголосив він.

Президент UEFA відзначив, що умови проведення Євро-2012 "можуть бути іншими" за попередні турніри в 2004 та 2008 році, не уточнивши, що має на увазі.

Водночас М.ПЛАТІНІ заявив, що вірить в успішне проведення чемпіонату.

"Вірю у вас. Не лише я, але вся футбольна сім’я. Пам’ятайте, що до початку турніру залишилося лише 27 місяців", - сказав він.

"У червні 2012 року весь футбольний світ буде дивитися, власне, на вас", - додав президент UEFA.

За даними агентства Reuters, Київ та Львів через економічну кризу, холодну зиму та політичну нестабільність в Україні відстають від графіка підготовки до Євро-2012 на 5 місяців.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня UEFA вперше визнало наявність альтернативного плану на випадок, якщо деякі із затверджених міст-організаторів Євро-2012 не будуть встигати із підготовкою до чемпіонату.

Право приймати євро-матчі можуть втратити український Львів та польський Вроцлав через проблеми із будівництвом стадіонів.

На початку березня польський уряд затвердив звіт, згідно з яким, 70% робіт з підготовки до Євро-2012 проходять, згідно з графіком.

Довідка УНІАН. UEFA, котра надало право організовувати Євро-2012 Україні та Польщі в квітні 2007 року, в минулому році затвердила містами-організаторами чемпіонату чотири польських та чотири українських міста.

Матчі мають відбутися у Києві, Львові, Донецьку та Харкові та Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Познані.

На початку в резерві міст організаторів в Україні були Одеса та Дніпропетровськ, а в Польщі - Краків та Хожув.