Мінрегіонбуд прогнозує у цьому році введення 8 млн. кв. м житла

Міністерство регіонального розвитку і будівництва прогнозує введення в експлуатацію 8 млн. кв. м житла в Україні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив сьогодні журналістам міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА.

"Минулого року ми мали 6,4 млн. кв. м житла. На 8 млн. кв. м житла, я думаю, цього року ми вийдемо по Україні", - сказав він.

Міністр уточнив що таких об'ємів будівництва житла можна буде досягти за умови отримання найближчим часом державного фінансування для добудови житлових об'єктів.

Довідка УНІАН. В Україні у 2009 році введено в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 39% менше ніж у 2008 році. У 2008 році в Україні було введено в експлуатацію 10 млн. 496 тыс. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.