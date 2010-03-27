У Києві подорожчає тепло
15:22, 27 березня 2010Нерухомість
0
Після опалювального сезону
Після опалювального сезону київська влада планує почати поетапне підвищення тарифів на тепло.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході селекторної наради, яку провів перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, заявив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.
«Ми провели нараду в МінЖКГ й почнемо процедуру поступового підвищення тарифів на тепло відразу після закінчення опалювального сезону», - сказав він.
А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що на сьогоднішній день тариф на теплоенергію покриває витрати з її виробництва лише на 51%.
Нагадаємо, що опалювальний сезон закінчується 15 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter